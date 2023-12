In Havelberg ist jetzt die Kleiderkammer für die Einsatzkräfte untergebracht und wird von Guido Pfeifer betreut. Damerow bleibt als Außenlager bestehen.

Zeugwart Guido Pfeifer (links) und auch der hauptamtliche Gerätewart Toralf Henning sind für die Kleiderkammer in Havelberg verantwortlich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Die Stadtfeuerwehr hat nun auch in Havelberg eine Kleiderkammer für die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren. Also für Warnau, Garz, Kuhlhausen, Jederitz, Nitzow, Vehlgast-Kümmernitz und Havelberg, wobei in Damerow, wo bisher noch alles eingelagert war, weiterhin ein Außenlager bestehen bleibt.