Fahrradtourismus Schollene will eine E-Bike-Ladestation anbieten

In Havelberg steht eine, ebenso in Arneburg, in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land sucht man diese bislang vergebens: Die Rede ist von einer Ladestation für E-Bikes. Die Erste soll nun in Schollene errichtet werden.