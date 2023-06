Zwischen der Gaststätte und dem alten Bahndamm (heute Radweg) war in Schönfeld vor zehn Jahren in aller Eile dieser Damm aus Sandsäcken errichtet worden. So wurde der Großteil vom Dorf vor den Wassermassen bewahrt.

Schönfeld - Am 10. Juni 2013 brach in Fischbeck der Elbdeich, große Teile des Elbe-Havel-Landes wurden überflutet. Nicht nur Sandau mutierte in dieser Zeit zum „gallischen Dorf“, auch andere Orte waren auf sich allein gestellt. So wie Schönfeld, wo der Dorfverein zusammen mit Petra und Norbert Zander zur Gedenkveranstaltung in die Scheune des Ehepaares eingeladen hatte.