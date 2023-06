Das Turnier in Schönhausen jedes Jahr im Juni mit Spring- und Dressurprüfungen ist eine feste Größe im Sport. In diesem Erfolg stecken viele ehrenamtliche Stunden.

Das Reit- und Dressurturnier in Schönhausen findet traditionell am dritten Wochenende im Juni statt. Mit einer großen Teilnehmerzahl und spannenden Wettbewerben genießt das Turnier ein hohes Ansehen bei Pferdesportlern und beim Publikum.

Schönhausen - Das dritte Wochenende im Juni eines Jahres gehörte in Schönhausen wieder ganz dem Pferdesport. Der Reiterverein „Fürst Bismarck“ bot mit seinem traditionellen Reit- und Dressurturnier von Freitag bis Sonntag ein hochwertiges Reitsportprogramm an. Spring- und Dressurprüfungen in verschiedenen Klassen, naturnahe Sprünge und Geländehindernisse – es war wieder alles dabei. Neben den sportlichen Wettbewerben gab es auch die Höhepunkte, die zur Show gehören und viel „für das Auge“ beim Publikum bieten. Dazu gehörte die Dressurprüfung am Sonnabend zu später Stunde unter Flutlicht.