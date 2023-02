Beim Neujahrsempfang in der Gemeinde Schönhausen blickt der Bürgermeister auf das, was schon erreicht wurde. Zum Auftakt hatten die jüngsten Einwohner ihren Auftritt.

Die Hortkinder haben beim Neujahrsempfang im Schönhauser Bürgerzentrum trotz kurzfristiger Rollenumbesetzung mit „Häschen Schnurks“ gezeigt, was sie können. Mit ihrem unterhaltsamen Stück erklärten sie, wie wichtig es ist, Freundschaft und gegenseitige Hilfe zu erfahren.

Schönhausen - „Häschen Schnurks“ im Bürgerzentrum Schönhausen: Zu Beginn ihrer Aufführung machten die kleinen Schauspieler darauf aufmerksam, dass der Part des Häschens krankheitsbedingt an diesem Tag vom Fuchsdarsteller übernommen werden musste. Dieser Umstand war jedoch für die Gäste des Neujahrsempfanges in der Bismarck-Gemeinde überhaupt nicht zu spüren, so sicher beherrschten alle Kinder ihre Rollen und überzeugten mit ihrer Spielfreude sowie ihren Liedern.