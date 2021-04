Schönhauser Angelfreunde sind nun bestens im Internet, per Instagram und Facebook vernetzt

Schönhausen. „Wirklich gelungen! Es macht Freude und erfüllt mich auch mit Stolz, unseren Verein so gebündelt und übersichtlich vorgestellt zu bekommen.“ Bernd Witt schaut zufrieden, als er sich von Vorstandsmitglied Dan Reinfeldt durch die neue Homepage des Angelvereins führen lässt. Viele Stunden während der Wintermonate hatte sich der Kassenwart Zeit genommen, um die alte Homepage umfassend zu erneuern. Und weil man das Smartphone eher griffbereit hat als den Computer, gibt es auch eine Handyversion. Zudem sind die Angelfreunde nun auch auf Instagram und Facebook aktiv, so dass Aktuelles und Informationen ganz aktuell bei den Vereinsmitgliedern landen.

2021 wäre für die Petrijünger eigentlich ein besonderes Jahr – sie würden den 30. Geburtstag der Schönhauser Angelfreunde würdig feiern – wie, das steht wegen der Corona-Beschränkungen in den Sternen.

Vereinsgründung 1991

Was sich in den zurückliegenden 30 Jahren mit Flut, Dürre und damit verbundenem Fischsterben sowie dem Ausbau eines neuen Domizils im Wiesengrund so alles ereignet hat, ist in der umfassenden Chronik zu sehen und zu lesen. Im Dezember 1991 hatte sich eine Gruppe von 29 Anglern der drei ehemaligen Vereine der Ortsgruppe Schönhausen, der Gruppe VEB Thermoplast Schönhausen und PGH „Vereinte Kraft“ Schönhausen in der Gaststätte „Einheit“ zusammengefunden, um die „Angelfreunde Schönhausen 1991“ zu gründen.

Mehrere Elbnebengewässer im Bereich zwischen Tangermünder Elbbrücke und Lübarser Bruch und natürlich auch ein fünf Kilometer langer Abschnitt der Elbe stehen den Vereinsmitgliedern zur Ausübung des Hobbys zur Verfügung. Alle Gewässer sind auf der Homepage aufgelistet und zumeist auch im Bild dargestellt. Bis auf das Kiesloch „Lampes Tannen“, das der Verein gekauft hat, handelt es sich um Pachtgewässer.

Jahresversammlung und Arbeitseinsatz abgesagt

Der „Terminkalender“ weist eine ganze Reihe von Veranstaltungen aus – die ersten mussten coronabedingt bereits abgesagt werden. Dazu gehört der Arbeitseinsatz zu Ostern, auch die Jahreshauptversammlung am 23. April wird wie schon 2020 ausfallen, ebenso der Preisskat am 24. April. Und hinter dem 1. Hegefischen 2021 am 9. Mai steht auch ein großes Fragezeichen. Geplant sind mehrere Hegefischen, ein Familientag, die Landesjugendtage und auch das Anglervergnügen im November. „Was wir davon durchführen können, werden wir sehen“, bleibt Bernd Witt optimistisch. Er berichtet, dass sich der Verein auch mit den Einschränkungen, die Natura 2000 mit sich bringt, arrangiert hat. Er kritisiert aber auch, dass die Beschilderung der gesperrten Wege immer noch fehlt, „da haben es gerade Ortsunkundige schwer, den Überblick zu behalten“.

Mehr Infos gibt es auf der Webseite der Angelfreunde.