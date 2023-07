Wenn im Frühjahr bei den Landwirten die Grasmahd ansteht, kann das für Rehkitze gefährlich sein. Nicht so in Schönhausen.

Schönhausen - Jedes Jahr sterben in Deutschland unzählige Rehkitze bei der Mahd. Damit dies in Schönhausen nicht geschieht, kümmern sich Menschen im Ort um die Rettung. Für die Eheleute Yvonne Falcke und Ralf Tschentschel ist dies eine Herzensangelegenheit. Bereits in der Zeit des Hochwassers. Seit vorigem Jahr haben sie technische Hilfe.