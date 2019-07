Eine Premiere gab es im Saal des Klietzer Landguthotels:Erstmals feierte hier eine Klasse aus Tangermünde ihren Abschlussball.

Elbe-Havel-Land l Die Wahl des Ortes hatte ihren Grund: Organisiert hatten die Feier Gabi Steffens aus dem Klietzer Ortsteil Neuermark-Lübars und Anja Voigt aus Schönhausen. Da lag es nahe, doch auch mal diesseits der Elbe zu feiern, meinten die Mütter.

Denn viele der insgesamt 26 Schüler der Klasse 10 a der Hinrich-Brunsberg-Schule wohnen in Orten der Elb-Havel-Region. In der Tangermünder Sekundarschule lernten seit der 5. Klassenstufe Kinder aus Neuermark, Hohengöhren, Schönhausen und Kabelitz sowie von der westelbischen Seite aus Tangermünde, Bittkau und Miltern.

Drei mit erweitertem Abschluss

Drei der Schulabgänger haben den erweiterten Realschulabschluss in der Tasche, sie können damit das Fachabitur ablegen – was sie denn in Stendal auch machen wollen. Um diesen Abschluss zu erlangen, muss man in den Kernfächern mindestens eine „2“ haben.

Zum Abschlussball reisten 16 Schüler mit ihren Eltern nach Klietz. Anja Steffens und Dustin Wulff hielten die Abschiedsrede und dankten Lehrern und Eltern für deren Unterstützung. Klassenlehrerin war Angela Holz, ihre Stellvertreterin Silvia Wuttke. Die Ex-Schüler wollen unter anderem Kindergärtner, Krankenschwester oder Bürokauffrau werden. Noch nicht alle haben eine Lehrstelle.