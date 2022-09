Schülerinstitut in Havelberg sucht Nachwuchs

Das Schülerinstitut SITI in Havelberg wirbt um Schüler, die sich in den Schülerfirmen und Arbeitsgruppen engagieren wollen.

Havelberg - Am Schülerinstitut in Havelberg gibt es einiges zu entdecken. Gerade für alle Fünftklässler, die neu dorthin kommen wollen. Eine lebendige Lego-Stadt, eine Gießerei, in der aus heißem Aluminium Formen entstehen, und Arbeiten mit Holz in jeglicher Form werden den Kindern geboten.