Solch Fernseher möchte man in der guten Stube haben: 86 Zoll beträgt die Bildschirmdiagonale der drei nteraktiven Whiteboards, welche nun herkömmliche Wandtafeln in den Grundschulen Schönhausen, Klietz und Sandau ersetzen.

Elbe-Havel-Land - Der Unterricht wird an den Grundschulen in Schönhausen, Klietz und Sandau bunter – zumindest, was die Wandtafeln betrifft. Das staubige Kreideabwischen mit dem Schwamm entfällt, Tafelbilder können nun sogar abgespeichert und per PDF-Datei zum Beispiel an kranke Schüler versandt werden. Oder der Lehrer kann zu Hause schon mal das Tafelbild vorbereiten.