Sechs Orte im Elbe-Havel-Land erhalten neue Löschbrunnen

Mit der ersten Lesung des Haushalts für 2022 beschäftigte sich der Verbandsgemeinderat auf seiner Sitzung in Schönhausen. Unterm Strich klafft ein Minus von 551000 Euro, obwohl noch manches gestrichen wurde.

Für die Kindergärten wie hier in Kamern werden nächstes Jahr neue Möbel und Geschirrspüler gekauft.

Schönhausen - Auf der Ausgabenseite des Etat-Entwurfes stehen 9,075 Millionen Euro. Dem Haupt- und Finanzausschuss war vor kurzem noch ein Entwurf präsentiert worden, der 9,6 Millionen Euro an Ausgaben vorgesehen hatte. „Wir haben uns noch einmal jeden Posten angeschaut und noch so einiges in die Folgejahre verschoben, damit die Umlage stabil bleibt“, erklärte Verbandsbürgermeisterin Steffi Friedebold.