Seit 50 Jahren ertönt der Schlachtruf „Sandau Ahoi!“

Sandau - Fast auf den Tag genau 50 Jahre her war es am Sonnabend, dass auch in Sandau der Karneval ins Leben gerufen worden war. Genauer gesagt am 9. November 1972 (siehe Infokasten). Die Geburtshelfer von damals – die Jecken vom WKC aus Wulkau – waren jetzt natürlich auch zur internen Feier ins Schützenhaus geladen, ebenso wie Jecken von den Klubs aus Kamern, Osterburg und Grieben.