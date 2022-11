Senioren in Havelberg haben Ideen für die Zukunft der Stadt

Etliche Senioren nahmen in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Havelberg an der Gesprächsrunde mit Bürgermeister Mathias Bölt teil, sie stellten Fragen, unterbreiteten Vorschläge.

Havelberg - Havelberger Senioren beschäftigen sich mit der Zukunft ihrer Stadt und haben Ideen für Verbesserungen. Das zeigte sich am Dienstagnachmittag in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität, als die Ortsgruppe VII Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) zum Gespräch eingeladen hatte. Nach einem halben Jahr im Amt wollten sie von ihm wissen, was er bereits in Angriff genommen und was er sich für die nächste Zeit auf die Agenda geschrieben hat. Verschiedene Themen kamen dabei zur Sprache.