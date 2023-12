Eine Schönhauserin leitet seit 2008 die Selbsthilfegruppe der an Multipler Sklerose Erkrankten in Stendal. Einmal monatlich trifft man sich in einem Café, um über Themen rund um diese vielschichtige Krankheit zu sprechen.

Schönhausen. - Multiple Sklerose (MS) ist eine heimtückische, oft in Schüben verlaufende und derzeit immer noch unheilbare Krankheit mit vielen „Gesichtern“. Von dieser entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems ist auch Heike Dittmer aus Schönhausen betroffen, weshalb sie schon seit vielen Jahren Invaliden-Rentnerin ist. Trotz ihrer Erkrankung engagiert sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich, um anderen Menschen, die ebenfalls an MS leiden, zu helfen.

Seit 2008 leitete die Schönhauserin die Selbsthilfegruppe MS Stendal, welche seit der Wende existiert und derzeit 32 Mitglieder besitzt. Treff ist jeden letzten Dienstag im Monat im Café „Am Schwanenteich“ in der Fabrikstraße, jeweils ab 14.30 Uhr. „Etwa 10 bis 15 Mitglieder sind im Schnitt dabei, viele davon sind alleinstehend und freuen sich über solche sozialen Kontakte“, berichtet die Schönhauserin, die vorher bei einer Bank gearbeitet hatte.

Verband hilft auch bei Problemen

Weil etliche Mitglieder schon nicht mehr aus ihrer Wohnung können, erhalten alle nach jedem Treffen eine Auswertung in Textform – oder aber einen Anruf.

„Unser Dachverband ist die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft DMSG, welche uns auch bei Problemen – wie der Beantragung von Pflegeleistungen – über einen Sozialarbeiter in Halle berät“, berichtete die Gruppenleiterin, die auch Mitglied im Landesbeirat ist. In der Mitgliedschaft in der DMSG sind auch vergünstigte Fahrten enthalten, welche die Gruppe unternehmen kann. Unter anderem besuchte man das Langobarden-Dorf in Zethlingen oder war in Kläden ganz kreativ tätig – um die Augen-Hand-Koordination zu trainieren. Denn diese leidet bei der Nervenkrankheit ebenfalls.

„Unsere Gruppe ist für alle offen, nicht nur für Erkrankte, sondern auch ihre Betreuer oder pflegende Angehörige“, informierte Heike Dittmer. Wer mitmachen möchte, kann sich bei ihr unter 0393232/75832 melden.

Stellvertreterin unterstützte sehr aktiv

Als Gruppenleiterin erhält sie von der DMSG bei Seminaren auch fachliche Anleitung. Bei den Treffen tauscht man sich zu den verschiedensten MS-Themen aus, teils sind dazu auch Experten geladen. Wie Physiotherapeuten, Apotheker, Sozialarbeiter oder Ernährungsberater – schließlich ist auch eine entsprechende Ernährung wichtig. In diesem Jahr wurde die Leiterin bei der Organisation besonders von ihrer Stellvertreterin Karla Janis unterstützt, bedankt sie sich bei dieser.

Für ihr jahrelanges freiwilliges Engagement wurde Heike Dittmer vor kurzem vom Bundesverband geehrt. Ex-Bundespräsident Christian Wulff überreichte ihr als Schirmherr in Berlin die silberne Ehrennadel der DMSG.