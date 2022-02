Oldtimertreffen Simson- und Oldtimertreffen am 14. Mai in Schollene geplant

Fast drei Jahre ist es bereits her, dass sich in Schollene Scharen von Oldtimerfans trafen. Seitdem vermasselte auch hier die Pandemie alle Pläne. Nun will Organisator Ron Koch den Neustart wagen: Und zwar am 14. Mai.