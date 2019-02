Ein schönes Wintererlebnis beschert den Neuntklässlern der Havelberger Sekundarschule "Am Weinberg" der Lehrplan im Fach Sport.

Havelberg l Immer kurz vor den Winterferien geht es zu einem Skikompaktkurs nach Österreich. Seit 2006 ist dafür das kleine Örtchen Maria Lankowitz in der Weststeiermark das Ziel der Havelberger. „Hier haben wir bislang immer sehr gute Bedingungen vorgefunden“, schätzt Sportlehrer Rico Kowalkowski diesen besonderen Unterrichtsort für die Schüler aus der Havelberger Sekundarschule. Was sowohl das Skilaufen als auch die Unterkunft betrifft.

Herausforderung für alle

„Die 19 Neuntklässler – acht Mädchen und elf Jungen – als auch wir Lehrer sahen uns gleich vom ersten Tag an wieder vor große Herausforderungen gestellt“, berichtet Rico Kowalkowski. Und meint damit die alles andere als leichte Aufgabe für ihn und seine Kollegin Astrid Janke, den auf diesem Gebiet bisher völlig unerfahrenen Schülern beizubringen, sicher auf den Brettern zu stehen und sich auf diesen fortzubewegen. „Bis auf ein Mädchen bewegten sich alle auf Neuland. Trotzdem haben wir unser Ziel wiederum erreicht. Alle haben sich mächtig reingekniet in ihre Aufgabe. Und die Disziplin hat auch gestimmt. Auf das alles kann jeder stolz sein.“ Heißt konkret: Alle Jugendlichen meisterten am vergangenen Donnerstag – am Sonnabend ging es dann wieder nach Hause – die den Skikompaktkurs abschließende Leistungskon­trolle, die im Absolvieren eines Slalomparcours bestand und entsprechend benotet wurde. Unter anderem wurden dabei die Technik, die Zeit und das Anhalten bewertet.

Ehrung für die Besten

Die tägliche Mühe – von 10 bis 16 Uhr erfolgte die Ausbildung am Hang – hatte sich somit gelohnt. Für Jenny Brecht und Daven Milchert sogar in besonderem Maße, denn als Beste des gesamten Kurses wurden sie als „Mrs. Ski“ und „Mr. Ski“ geehrt. Als Zeitschnellste beim Slalomparcours konnten Sophie Schmok und Leon Wolf zudem den Titel „Pistenblitz“ entgegen nehmen.

Bilder Schnellster beim Leistungstest: „Pistenblitz“ Leon Wolf. Foto: Rico Kowalkowski



Jenny Brecht erhielt die Auszeichnung als „Mrs. Ski“. Foto: Rico Kowalkowski



Der Beste bei den Jungen war Daven Milchert: „Mr. Ski“. Foto: Rico Kowalkowski



Schnellste beim Leistungstest: „Pistenblitz“ Sophie Schmok. Foto: Rico Kowalkowski



Sport machte müde

Ein bisschen Zeit für Freizeitspaß blieb den Havelberger Neuntklässlern natürlich auch. Höhepunkt dabei war am Mittwoch der Besuch in einer Therme. Und am Freitag war freies Skilaufen angesagt. Aber auch in der Unterkunft mangelte es an Möglichkeiten (unter anderem Tischtennis und Billard) nicht.„Allerdings machten die langen Tage auf der Piste auch sehr müde“, erzählt Rico Kowalkowski. „So lagen fast alle immer schon um 22 Uhr im Bett.“