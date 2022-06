So ist die Arbeit an der Freien Schule Kamern

Die Freie Schule in Kamern sucht wieder Freiwillige für ein ökologisches Jahr. Die Schollenerin Christina-Marie Kutscher spricht über ihre Erfahrungen.

Auf dem großen Areal der Freien Schule in Kamern bringt Christina-Marie Kutscher aus Schollene den Tieren jeden Morgen das Fressen und kümmert sich um sie.

Kamern - In der Freien Schule in Kamern wird wieder nach jemandem gesucht, der dort sein Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) dort absolviert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Natur- und Umweltschutz sowie auf der Nachhaltigkeit. Seit September 2021 ist die 21 Jahre alte Christina-Marie Kutscher aus Schollene eine Unterstützung für Katharina Bensch, der Leiterin der Freien Schule in Kamern.