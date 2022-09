So viele Besucher wie noch nie im Havelberger Mühlenholz

Havelberg - Zum einen handelt es sich dabei um die Zahl der Fahrzeuge auf den dafür ausgewiesenen Parkflächen am Sonnabend. Marktmeister Dieter Härtwig gibt sie allein für diesen Tag mit 10700 an. „Das ist schon eine Größenordnung! Das sind so viele wie noch nie an einem Sonnabend“, sagt er.