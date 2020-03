Zubehör für den Solaranlagenbau wurde bei Hohengöhren gestohlen. Der Schaden wird mit 100.000 Euro beziffert.

Hohengöhren (vs) l Unbekannte Diebe haben sich auf der Baustelle des Solarparks in der Nähe von Hohengöhren zu schaffen gemacht. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zur Baustelle und stahlen eine zweistellige Anzahl von Wechselrichtern. Sie richteten dadurch einen Schaden von rund 100.000 Euro an, informiert die Polizei in Stendal.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet und Spuren gesichert. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstag gegen 14 Uhr.