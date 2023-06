Das Havelbiwak der Bundeswehr in Havelberg findet trotz der aktuellen Situation, die der Krieg in der Ukraine mit sich bringt, statt. Besucher sind am 1. Juli willkommen.

Havelberg/Nitzow - Was alles zu ihren Aufgaben gehört, stellen die in Havelberg stationierten Soldaten am Sonnabend, 1. Juli, beim Havelbiwak vor - trotz des Einsatzes in Litauen, an dem das Panzerpionierbataillon beteiligt ist.