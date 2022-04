Soldaten des Panzerpionierbataillons Havelberg begrüßen neuen Kommandeur

Havelberg - Fast hätte er die „Schnapszahl“ geschafft. Am Ende sind es jedoch 1101 Tage, an denen Ralph Peter die Geschicke des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg geleitet hat. Der Oberstleutnant hatte vor drei Jahren seinen Dienst in der Elb-Havel-Kaserne angetreten. Am Donnerstag wurde der Kommandeur feierlich verabschiedet. Das Bataillon trat dafür auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße an. Nach dem feierlichen Gelöbnis vor wenigen Tagen erneut ein Appell, der nach längerer Pause in der Öffentlichkeit stattfinden konnte. Somit gab es auch etliche „Zaungäste“, die Papa oder Mama, Sohn oder Tochter beim Antreten sehen wollten.