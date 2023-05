Klietz - Freitag, 9 Uhr. Auf das Gelände der Kaserne am See in Klietz sind bereits etliche Journalisten gefahren, einige kommen später. In einem Gebäude sind Tische vorbereitet mit Steckdosen. Wer möchte, kann dort seinen Laptop anschließen und arbeiten. Obst, Müsliriegel, Kaffee und Tee stehen ebenfalls bereit. Es dauert noch eine Weile, bis es direkt auf den Truppenübungsplatz geht. Dort will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sich am Vormittag ein Bild von der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Kampfpanzer Leopard 1A5 machen. Mit dabei sein dänischer Amtskollege Troels Lund Poulsen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.