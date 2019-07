Das Garzer Sommerfest hat auch 2019 seine Anziehungskraft nicht verfehlt.

Garz l Am Sonnabend, dem Haupttag, war es immer rappelvoll auf dem Festplatz, und selbst zum Frühschoppen am Sonntag hatten sich noch einmal über 100 Besucher eingefunden. „Ich verpasse das Fest in keinem Jahr. Es lohnt sich, mit der ganzen Familie herzukommen. Es ist super gemütlich und bietet gute Unterhaltung. Echte Dorffestatmosphäre eben“, lobte Thorsten Winkelmann aus Kuhlhausen in höchsten Tönen. „Außerdem trifft man hier viele Bekannte aus dem Elb-Havel-Winkel und aus Havelberg wieder und kann Neuigkeiten mit ihnen austauschen.“

Fünf Teams machten mit

Premiere in Garz hatte am Sonnabendvormittag ein Bubble-Soccer-Turnier. Vor allem sorgte es für viel Gaudi und bei den Spielern bei hochsommerlichen Temperaturen für viel Kraftverschleiß. Fünf Mannschaften gingen dabei an den Start. Alle mussten gegeneinander antreten. Am Ende hatten sich die „Flying Tigers“ mit Leo Sonnenberg, Yannick Bäther und Marko Knopf an die Spitze der Tabelle gesetzt; „Die vier lustigen Drei“ und „3 Bubbles“ folgten auf den Plätzen.

Nagelstaffel zum Abschluss

Luftgewehrschießen am Schießwagen des Klietzer Schützenvereins, Torwandschießen, Kegeln, Bierkrugschieben und Teebeutelzielwurf wurden weiterhin als nunmehr traditionelle Wettbewerbe angeboten. Den Abschluss dieser bildete die Nagelstaffel (zwei Staffeln mit je zehn Teilnehmern).

Bilder Großer Andrang herrschte beim Kegeln. Hier ist Thomas Krüll an der Reihe. Foto: Dieter Haase



Beim Bierkrugschieben kam es darauf an, das Glas so dicht wie möglich vor dem Anschlag zum Stehen zu bringen. Foto: Dieter Haase



Beim Teebeutelzielwurf sind ein gutes Auge und Geschick gefragt. Foto: Dieter Haase



Erstmals wurde als Gaudi-Wettbewerb ein Bubble-Soccer-Turnier ausgetragen. Fünf Teams zu je drei Spielern/Spielerinnen beteiligten sich daran. Der gesamter...



Auch diese Mädchen wollten sich einmal beim Baumstammnageln ausprobieren. Foto: Dieter Haase



Immer wieder Anlaufpunkt für die Kleinen war das Kinderschminken. Hier erledigt das Julia Bengsch (links) für Lisa Winkelmann. Foto: Dieter Haase



Für ein großes Kuchenangebot im Festzelt hatten Mitglieder des Orts- und Kulturvereins gesorgt. An dem Stand herrschte nahezu immer Betrieb. Foto: Dieter Haase



Äußerst spannend verlief die Nagelstaffel. Am Ende gab es eine hauchdünne Entscheidung zwischen Sieger und Verlierer. Foto: Dieter Haase



Erbsensuppe mit Rauchfleisch hatte Achim Kupries am Sonntag zum Frühschoppen gekocht. Dazu gab es Bockwurst oder Wiener. Foto: Dieter Haase



Klasse Vorstellung von "Upsala"

Höhepunkt aber waren die Darbietungen des Kinder-Circus Upsala aus Sankt Petersburg am Nachmittag. Die Kinder und Jugendlichen begeisterten dabei mit allerlei artistischem Können die Besucher des Festes. „Das war wirklich eine klasse Vorstellung“, fand Ortsbürgermeisterin Astrid Braunsdorf, die „Upsala“ dafür ein ganz herzliches Dankeschön sagt. Im Zusammenhang damit aber auch ganz besonders Stephan und Viktoria Forysch, Pächter des Pensionsbetriebes der Havelhöfe, die den 25 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen von „Upsala“ eine kostenlose Übernachtung ermöglichten.

Gute Stimmung trotz des Gewiiters

Am Sonnabendabend hatten die Sommerfest-Organisatoren dann wenig Glück mit dem Wetter, „aber trotz des Gewitters sind viele auf dem Platz geblieben, und ,René und Schenk‘ haben mit ihren Partyhits im Zelt tüchtig eingeheizt“, berichtet Astrid Braunsdorf.

Frühschoppen zog auch am Sonntag

Am Sonntag zog es noch einmal um die 100 Besucher auf den Festplatz: zum Frühschoppen und zum Bingo.