Sommerschule für englische Sprache in Wust ist wieder da

Wust - Als im Winter die Wuster Sommerschule 2022 geplant wurde, konnte man nur Rätselraten, wie wohl im Sommer die Situation in Sachen Pandemie sein würde. Ein drittes Mal absagen, das kam nicht in Frage. Und so findet die Sommerschule mit Sprachkursen am Vormittag und viel Platz für Workshops am Nachmittag in diesem Jahr in einer reduzierten Form statt – nur zwei Wochen statt vier, nur knapp über 70 Teilnehmer statt 150 wie in den Jahren vor Corona und auch „nur“ 13 Dozenten aus England und den USA plus Sommerschulleiter Nigel Caplan.