Zum 30. Mal öffnen sich in diesem Jahr die Türen der Wuster Sommerschule.

Wust l Studenten aus Großbritannien und den USA unterrichten in zwei Durchgängen je zwei Wochen lang Jugendliche und Erwachsene in englischer Sprache, dazu gibt es jede Menge kreative und kulturelle Angebote. Der erste Durchgang findet vom 20. bis 31. Juli statt, der zweite vom 3. bis 14. August.

Teilnehmer haben wieder die Möglichkeit, sich einen Frühbucherrabatt zu sichern: Bis zum 31. März spart man 20 Euro, danach betragen die Kosten ermäßigt 170 Euro (beispielsweise für Schüler und Studenten) und 190 Euro für Vollzahler.

Die Anzahl der Plätze ist limitiert: 150 Teilnehmer maximal pro Durchgang werden aufgenommen. Wer also schnell ist, sichert sich nicht nur seinen Platz, sondern spart auch noch Geld! Anmelden kann man sich schriftlich oder online – das Anmeldeformular sowie die Informationen zu den Kunst- und Musikkursen stehen im Internet unter www.sommerschule-wust.de bereit. Auch besonders häufig gestellte Fragen werden hier beantwortet.

Der Sommerschulverein plant die Jubiläums-Sommerschule seit Januar ganz aktiv. Angeboten werden die Englisch-Sprachkurse vormittags, jeder Teilnehmer wird entsprechend seinem Sprachniveau vorab eingruppiert.

22 Dozenten haben Teilnahme zugesagt

Sprachleiter Nigel Caplan und 22 Dozenten von den Universitäten Oxford und Cambridge in Großbritannien sowie der Brown und der Syracuse University in den USA haben ihre Teilnahme zugesagt. „Rund zwei Drittel der Dozenten aus den vergangenen drei Jahren kehren in diesem Sommer zurück nach Wust“, berichtet Ina Leutloff vom Sommerschulverein. „Unser Ziel ist nach wie vor, in möglichst kleinen Klassen vorrangig den mündlichen Sprachgebrauch zu trainieren. Auf Wünsche der Teilnehmer kann individuell eingegangen werden. An den Nachmittagen finden verschiedene Workshops, beispielsweise Basteln, Backen, Yoga und andere Sportarten, Geschichte und Landeskunde, Film, Literatur bis hin zu Abi-Englisch, statt.“

Die zweisprachige Theater-Produktion steht wieder unter der Leitung des New Yorker Regisseurs Arthur Shettle. Einstudiert wird in nur dreieinhalb Wochen George Bernard Shaws Werk „Pygmalion“, besser bekannt als Musical-Version „My Fair Lady“. Arthur Shettle hatte mit diesem Stück 1992 die Theater-Tradition in Wust begründet, nun darf man sehr gespannt sein auf seine aktuelle Interpretation des Stoffes.

Jubiläumsfeier am letzten Wochenende

Das 30. Sommerschul-Jubiläum soll gemeinsam mit Wuster Gastfamilien, Teilnehmern, Dozenten, Gründerinnen und Wegbegleitern am letzten Wochenende gefeiert werden. Dazu werden als Gäste auch ehemalige Dozenten und Organisatoren erwartet.

Um ein ansprechendes abendliches Kulturprogramm für die Wuster und Interessierte aus der Umgebung kümmern sich derzeit Gerhard Faller-Walzer und Ina Leutloff.

Die Fäden im Sommerschulbüro, das freitagsvormittags besetzt ist, halten Heidi Sureck und Hartwin Ebel in den Händen, sie erfassen derzeit die eingehenden Anmeldungen und beantworten geduldig alle Anfragen per E-Mail und am Telefon.

Dringend werden wieder Quartiere für die Dozenten und Gäste benötigt. Wer also in Wust oder Melkow für die Zeit von vier Wochen oder auch nur für das letzte Wochenende (13. bis 15. August) eine oder mehrere Personen bei sich aufnehmen kann, sollte sich im Büro unter 039323/756 56 melden oder Jörg Hellmuth, Ina Leutloff oder Gerhard Faller-Walzer vom Vorstand direkt kontaktieren.

Der Vorstand ist sehr dankbar für jegliche Bereitschaft zur Unterstützung. „Denn nur die große Gastfreundschaft der Wuster hat den Fortbestand der Sommerschule über eine so lange Zeit möglich gemacht.“