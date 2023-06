In der Kita „Sonnenkäfer“ wurde das „Rückkehrfest“ gefeiert. Während in der Kita notwendige Reparaturen stattfanden, waren die Kinder in Klietz im dortigen „Storchennest“ untergekommen. Nun sind die Bauarbeiten erledigt und alle wieder in Sandau.

Fotos: Max Tietze