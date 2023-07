Sport, Spiel und Tanz am See in Kamern

Kamern - Seit über 60 Jahren werde nun schon zum Strandfest an den Kamernschen See eingeladen, erinnerte Bürgermeister Arno Brandt bei der Begrüßung. Und so wie an jenem Tage hatte es dabei auch in manchen Jahren geregnet – wo so manchen vom Besuch abgehalten hatte. Der guten Laune tat dies keinen Abbruch, es fielen ja auch nur kurze Nieselschauer herab.