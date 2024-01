Havelberg. - Stadt und Bundeswehr gestalten den Neujahrsempfang in Havelberg seit vielen Jahren gemeinsam und zeigen damit ihre Verbundenheit in der Garnisonsstadt. Das war auch am Donnerstag so, als der Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg, Oberstleutnant Steffen Harloff, und Bürgermeister Mathias Bölt die rund 200 Gäste zum 25. Empfang in der Elb-Havel-Kaserne willkommen hießen.

Beide sprachen von Herausforderungen, die es 2024 zu meistern gilt. Für die Bundeswehr ist es die Großübung im März in Bayern mit 7.500 Soldaten aus gut zehn Nationen. Für die Stadt sind es die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die sich besonders in Kommunen im ländlichen Bereich zeigen. Um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, sieht der Bürgermeister den Ausbau erneuerbarer Energien mit den Stadtwerken als Chance.