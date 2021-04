Stadt und Apotheker wollen Testzentrum im Havelberger Rathaus einrichten

In Havelberg könnte nun doch ein kleines Testzentrum für Schnelltests auf das Coronavirus eingerichtet werden. Stadt und Apotheker Gerald Friedl arbeiten an einer Lösung.

Havelberg. Nachdem es lange Zeit so aussah, als würde es keine Möglichkeit für ein kleines Corona-Testzentrum in Havelberg geben, ist jetzt eine Lösung in Sicht. Wie berichtet, hatte sich Bürgermeister Bernd Poloski dafür eingesetzt, dass die Schnelltests, die Bürger einmal wöchentlich bekommen können, in der Hansestadt machbar sind, auch wenn die drei Apotheken das direkt bei sich nicht anbieten. Nun hat sich Apotheker Gerald Friedl nochmals mit ihm in Verbindung gesetzt und es soll eine Testmöglichkeit geben.

Angedacht ist es, an drei Tagen in der Woche – montags, mittwochs und freitags – diese Tests für einige Stunden im Rathaus anzubieten. Die Havel-Apotheke würde sich dafür den Hut aufsetzen. „Wir benötigen allerdings Helfer, die mitarbeiten. Mit unserem Personal können wir das allein nicht stemmen“, sagt Gerald Friedl und begründet damit auch, weshalb er sich bisher dagegen entschieden hatte, in der Apotheke Corona-Schnelltests anzubieten.

Medizinische Vorkenntnisse wären nicht erforderlich. „Wir würden die Frauen und Männer entsprechend schulen. Voraussetzung ist nur, dass sie bereit sind, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten“, so der Apotheker. Die Helfer würden vor ihrem Einsatz geimpft. Dazu würden Absprache mit dem Gesundheitsamt erfolgen. Interessierte können sich in der Havel-Apotheke unter der Rufnummer 039387/88750 melden.