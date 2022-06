Stadtverwaltung Havelberg sichert sich gegen Befall mit Schadsoftware

Immer mehr Verwaltungen in Deutschland werden Opfer von sogenannten Cyberangriffen. Wie bereitet sich Havelberg auf die digitale Bedrohung vor?

Steven Schabrahm, hier in seiner „IT-Zentrale“, ist einer von drei Mitarbeitern im Havelberger Rathaus, die für die Cybersicherheit in der Stadtverwaltung verantwortlich sind.

Havelberg - Angriffe auf Datennetze von Stadtverwaltungen hat es schon so einige gegeben. Oft mit erpresserischen Absichten. Unter anderem in Mansfeld-Südharz. Sind solche digitalen Attacken auch in Havelberg vorstellbar? Gegen die Stadtverwaltung zum Beispiel?