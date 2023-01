Hochzeit in Havelberg: Das sind die beliebtesten Orte zum Heiraten

Die Heiratslust ist ungebrochen. Was die Zahl der Eheschließungen in Havelberg betrifft, war 2022 ein erfolgreiches Jahr.

Das 50. und letzte Hochzeitspaar im Jahr 2022 in Havelberg waren am 30. Dezember Martin Fürstenberg und Carolin Fürstenberg, geb. Till. Sie hatten sich in der St.-Annen-Kapelle das Jawort gegeben.

Havelberg - Sich in Havelberg das Jawort zu geben, ist an drei Orten möglich: im Eheschließungszimmer im Rathaus – dort auf Wunsch auch im Sitzungssaal -, in der St.-Annen-Kapelle und im Rosengarten der Domkurie 8 in der Domherrnstraße.