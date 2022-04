Stichwahl: Wer wird neuer Bürgermeister von Klietz?

Klietz - Jens Meiering und Harald Bauherr bewerben sich am Sonntag in Klietz bei der Stichwahl um das Amt des neuen Bürgermeisters der Seegemeinde. Sie hatten bei der ersten Wahl am 26. September unter den vier Kandidaten – mit angetreten waren Torsten Peters und Dirk Hoffmann – die meisten Stimmen bekommen: Jens Meiering, der in Scharlibbe und Neuermark-Lübars die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte, erhielt insgesamt 369 Stimmen, Harald Bauherr, der in Klietz siegte, kam auf 323 Stimmen.