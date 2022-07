Stiftung unterstützt das Prignitzmuseum in Havelberg

Havelberg - Dr. Uwe Czubatynski, seit 2007 Archivar am Domstift in Brandenburg, ist vielen Prignitzer Heimatfreunden gut bekannt: Er war nicht nur Pfarrer in Bad Wilsnack und Rühstädt, sondern leitet auch den „Verein für Geschichte der Prignitz“. Einmal im Jahr kommt das Kuratorium seiner in Perleberg ansässigen Studienstiftung zusammen, um den Rechenschaftsbericht des Stifters anzuhören.