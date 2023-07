Auch im zweiten Abschnitt der Fahrbahnsanierung der B107-Ortsdurchfahrt in Schönhausen gibt es, wie schon beim ersten, zeitliche Verzögerungen. Weshalb die Pause verkürzt werden soll.

Straßenbau-Pause in Schönhausen erst etwas später

Der Fußgängerüberweg an der Sparkasse in Schönhausen wird ebenfalls erneuert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönhausen - Bei den Fräsarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Schönhausen wurden größere Schäden entdeckt, deren Beseitigung mehr Zeit als ursprünglich geplant in Anspruch nehmen wird, teilte Pressesprecher Peter Mennicke vom Verkehrsministerium aus Magdeburg mit. Wieviel mehr Zeit benötigt wird, lässt sich derzeit noch nicht verlässlich abschätzen.