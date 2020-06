Im Frühjahr/Sommer haben die Mitarbeiter des Havelberger Bauhofes viel zu tun, um auf Straßen und Wegen Löcher und Risse zu beseitigen.

Havelberg l Es ist immer mal wieder erforderlich, dass in der Straße am Dammgarten im Süden Havelbergs Löcher beseitigt werden müssen. Karsten Winter ruft dann in der Stadtverwaltung an und bittet darum, dass sich der Bauhof des Problems annimmt. Das hat er vor rund fünf Wochen wieder so gemacht. Doch hat sich noch nichts gerührt, sagt der Havelberger.

Auch wenn es nur ein Wohnhaus mit der Adresse Vor dem Sandauer Tor in der Straße gibt und alle anderen Grundstücke Gärten sind, so wird dieser Bereich doch von vielen genutzt, sagt Karsten Winter, der die Gartenanlage von kleinauf kennt. Seine Eltern hatten den Garten vor 65 Jahren übernommen. „Wir wohnten damals in der Bahnhofstraße. In der Woche wurde der Müll auf dem Hof gesammelt und am Wochenende im Handwagen zum Müllplatz gebracht, der sich am Dammgarten befand. Auf den Handwagen kam ein Brett, auf dem ich dann während der Fahrt sitzen konnte. Anschließend ging es dann in den Garten.“

Die Straße, für die die Einfahrt außer für Anlieger gesperrt ist, wird von etlichen Fußgängern und Radfahrern genutzt, auch von Fremden, wie Karsten Winter täglich beobachtet. „Jetzt kommt an verschiedenen Stellen die alte Pflasterstraße vor, die einst nach Havelberg führte. Besonders bei Regen ist es nicht leicht, hier zu Fuß zu gehen. Wer einen Stock braucht, muss aufpassen, dass er damit nicht auf einem Pflasterstein wegrutscht“, beschreibt der Havelberger, der sich gern und oft im Garten aufhält, das Problem. Er berichtet von einer älteren Frau, die oft mit ihrem Rollator auf der Straße entlang spaziert. Zudem nutzen Fahrradtouristen die Straße, die zur Königsallee Richtung Sandau wollen oder von dort kommen. Gleich zu Beginn der Straße, vom Friedenshort aus gesehen, klaffen zwei große Löcher, die seiner Ansicht nach eine Unfallgefahr besonders für Radfahrer darstellen.

Bilder Irgendwann hat die alte Pflasterstraße am Dammgarten mal eine Asphaltschicht erhalten. In dieser bilden sich immer wieder Löcher. Foto: Andrea Schröder



Auf dem Geh- und Radweg an der Garnisonsstraße im Norden Havelbergs müssen durch den Bauhof 140 Risse beseitigt werden. Foto: Hansestadt Havelberg



140 Risse im Radweg

Neben Fahrzeugen der Anlieger ist auch die Müllabfuhr auf der Straße unterwegs. „Es wäre schön, wenn der Bauhof schnell wieder mit Kaltbitumen die Löcher schließen könnte“, wünscht sich Karsten Winter.

Die Volksstimme sprach mit Ordnungsamtsleiter André Gerdel über die Thematik Straßenausbesserungen. Der Bauhof arbeitet bei der Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Straßen und Wege nach Prioritäten. „Als erstes werden Unfallgefahren beseitigt, besonders dort, wo es einen erhöhten Durchflussverkehr gibt“, erklärt er. Die Anliegerstraße am Dammgarten steht nicht an vorderster Stelle. „Aber wir vergessen die Straße nicht. Sie ist mit geplant und soll demnächst an die Reihe kommen.“

Im Moment sind die Mitarbeiter an der Garnisonsstraße im Einsatz. Auf dieser Umgehungsstraße klaffen auf dem Geh- und Radweg um die 140 Risse. Die Bauhof-Mitarbeiter füllen sie mit einem speziellen Bitumen, der zum Verschließen von Rissen gedacht ist, auf. Normalerweise reicht eine Füllung, bei diesen Rissen müssen zwei bis drei eingebracht werden, erklärt der Leiter des Bauhofes Volker Kanzler auf Nachfrage. Zwei Mitarbeiter sind seit drei Wochen auf den Straßen und Wegen der Stadt tätig. Zunächst haben sie in der Karl-Liebknecht-Straße eine Notinstandsetzung vorgenommen. Arbeiten waren auch in der Semmelweisstraße, in der Robert-Koch-Straße und im Birkenweg erforderlich. Nach der Garnisonsstraße muss noch die Straße zum Julianenhofheim nahe Müggenbusch von Schlaglöchern befreit werden. Ist es oftmals Frost gewesen, der für Risse in Straßen und Wegen sorgt, könnten nun die trockenen Sommer der vergangenen beiden Jahre Ursache dafür sein, vermutet Volker Kanzler.

Pflege der Grünanlagen

Für den Bauhof hat die Corona-Zeit den Vorteil, dass die Mitarbeiter durchgehend etwa in der Straßeninstandsetzung tätig sein können. Denn die Vorbereitung für Feste in der Stadt und in den Dörfern etwa mit dem Aufstellen von Tischen und Bänken oder der Bühne fällt derzeit aus. Dafür ist aber der Mitarbeiter, der sich um die Straßenreinigung kümmert, verstärkt im Einsatz. In der Altstadt und an der Uferpromenade fährt er jetzt zweimal täglich lang, um die Papierkörbe zu entleeren. „Durch den verstärkten Außer-Haus-Verkauf der Gaststätten sind die Papierkörbe schnell voll. Bevor der Inhalt auf den Straßen landet, entleeren wir die Papierkörbe lieber einmal öfter“, so Volker Kanzler.

Ein weiterer Schwerpunkt des Bauhofes ist der Grünbereich. Drei Mitarbeiter kümmern sich in 14 Orten der Einheitsgemeinde Havelberg auf einer Fläche von 145 Quadratkilometern um die Pflege der Grünanlagen. Ein weiterer Mitarbeiter übernimmt die Verkehrssicherheit mit dem Grünschnitt an den Randstreifen der Straßen. Zwei Mitarbeiter kämpfen auf Wegen und Plätzen gegen das Unkraut an. Bekanntlich ist es bei Arbeiten im Grünbereich so, dass man, wenn man einmal durch ist, wieder von vorn beginnen kann.