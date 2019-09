Ein Jugendlicher hat in Havelberg eine Spritztour mit einem Auto gemacht, welches ihm nicht gehörte. Die Polizei erwischte ihn dabei.

Havelberg l Um 5.28 Uhr haben Zeugen am Sonntagmorgen in der Neustädter Straße in Havelberg einen 14-jährigen Jungen beobachtet, der mit einen Pkw Renault im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Eine Fahrerlaubnis konnte er natürlich nicht vorweisen. Wie der 14-Jährige an die Fahrzeugschlüssel gelang, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Fahrzeugschlüssel wurde an den Berechtigten übergeben, informiert die Polizei.