Der Modellflugclub „Otto Lilienthal“ aus Havelberg hat sich am 31. Dezember auf an der Rathenower Straße zum Silvesterfliegen getroffen – mit einer Premiere.

Havelberg. - Alle möglichen Modellflugzeuge und Spaßmodelle stiegen am Sonntag im Havelberger Modellsportzentrum an der Rathenower Straße in die Luft. Unter anderem gehörten „Superman“, die Fernseh-Maus auf einem Teppich und das Moorhuhn dazu. Das traditionelle Neujahrsfliegen des Havelberger Modellflugclubs (MFC) „Otto Lilienthal“ ging am 31. Dezember in seine nächste Runde.

Mieses Wetter am Morgen

„Ich hatte am Morgen schon Bedenken, dass das heute nichts wird“, erzählte Fördervereinsvorsitzender Thomas Wojtalla. „Denn so gegen halb acht goss es in Strömen. Doch danach entwickelte sich das Wetter zum Glück noch zum besten und stand den Modellpiloten voll und ganz zur Seite.“

„Höhenfeuerwerk“ von einem Modell

25 Teilnehmer am Silvesterfliegen stimmten ihn und auch den MFC-Vorsitzenden Mario Hedler sehr zufrieden. Und erstmals bei einem Silvesterfliegen gab es einen besonderen Höhepunkt zu sehen. Auf dem Modell einer Trainings-Cessna aus Styropor, die Magnus Wienecke gehört, wurde eine kleine Batterie mit Feuerwerkskörpern angebracht und dann während des Fluges gezündet, was einem kleinen „Höhenfeuerwerk“ gleich kam. Die Cessna erlitt dabei zum Glück keinen Schaden.

Das Feuerwerk von der Cessna aus. Foto: Dieter Haase

Mario Hedler kündigte an, dass auch 2024 alle traditionellen Veranstaltungen stattfinden werden wie 2023. Was er sich noch sehr wünscht, das ist die Mitarbeit von einigen Kindern und Jugendlichen im Verein, die hier ein Hobby und Bewegung an der frischen Luft finde, Immer freitags um 16 Uhr ist Treffpunkt im Vereinsheim.