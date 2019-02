Bilanz gezogen hat der Vorsitzende des Hohengöhrener Sportvereins, Wolfgang Gehrke, auf der Jahreshauptversammlung.

Hohengöhren l Die Mitglieder hörten zunächst Statistisches: Der Sportverein hat zurzeit 107 Mitglieder (37 weiblich und 70 männlich), in fünf Sektionen. Die demographische Entwicklung wird auch hier deutlich: 61 Mitglieder sind älter als 50 Jahre – mehr als 50 Prozent. „Besonders erfreulich ist aber, dass acht Kinder und Jugendliche seit 2015 dem Kegelsport nachgehen und von Nette Kurze hervorragend betreut werden.“

Neben Fußball, Kegeln und Leichtathletik bietet der Verein auch Tischtennis (Freizeitsport) und Triathlon an.

Die Verantwortlichen der Sektion Fußball und die aktiven Spieler bemühen sich sehr, den Spielbetrieb weiterhin aufrechtzuerhalten. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1956 wird im Verein gekickt.

Brehmer qualifiziert für Landesmeisterschaft

Die Kegler spielen in der Landesklasse und belegen einen Mittelfeldplatz. Die Mannschaft tritt teilweise als gemischtes Team an. Ein herausragendes Ergebnis erzielte Tobias Brehmer, der bei den Kreismeisterschaften den 2. Platz erkämpfte. Damit hat er sich für die Landesmeisterschaften am 16. April in Berlin qualifiziert. Der Verein übergibt Tobias zwei Brandenburg-Ticket, damit ihn seine Fans begleiten können.

Der Triathlon erfreut sich immer größerer Beliebtheit in Hohengöhren. Besonders erfreulich ist die Leistung von Lars Klatt. Er erkämpfte 2018 den 1. Platz im Altmarkpokal seiner Altersklasse.

2018 wurde zum 14. Mal die Abnahme der Leistungsanforderungen für das „Deutsche Sportabzeichen“ organisiert. Alle 25 Teilnehmer schafften die vorgegebenen Ziele.

Gefreut hat sich der Verein, dass zum Dorfsportfest wieder mehr Besucher anwesend waren. „Besonders die zahlreich teilnehmenden Kinder machen zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Veranstaltung. An dieser Stelle nochmals der Dank an die Gemeinde Schönhausen, an die Vereine des Ortes, an alle Unterstützer und die Förderer unseres Sportvereins!“ In der Diskussion wurde angeregt, das Dorfsportfest zu modifizieren – angefangen vom Namen über die Aktivitäten bis hin zur kulturellen Umrahmung. „Gemeint ist damit, dass sich die im Ort ansässigen Vereine wie der Schützenverein, der Förderverein der Feuerwehr, die Ortsgruppe der Angler und der Sportverein noch besser zusammenfinden. Es geht darum, mit den vorhandenen Mitteln – personell, materiell und finanziell – effektiver umzugehen und eine attraktive Veranstaltung zu organisieren.

Auch 2018 haben die Sportleer bei Arbeitseinsätzen zugepackt. Hier ging es um kleine Baumaßnahmen und Renovierungsarbeiten sowie die Verbesserung der Trainingsbedingungen.

In Auswertung des Revisionsberichts wurde durch die Mitgliederversammlung der Kassenwartin und dem Vorstand Entlastung erteilt.

Teilsanierung der Kegel-Aufstellanlage

Die Mitgliederversammlung beschloss neben dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 auch eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.

Demnächst wird zum Frühjahrsputz auf dem Sportplatz aufgerufen. Für dieses Jahr ist die Teilsanierung der Aufstellanlage der Kegelbahn geplant und im Juni führen die Kegler ein Einladungsturnier durch.

Abschließend ging der Dank der Sportler an Karin und Hartmut Wagener, Karsten Seidler, Bernd Schütte und Lothar Rössel für die tatkräftige Unterstützung des Vereins. Dieser Dank geht auch an die Gemeinde, mit der es eine verlässliche Zusammenarbeit gibt.