Sydower gründete die erste Pfarrbruderschaft

Sydow

Dem Wust-Wulkower Geschichtskreis und Marionettenbühne GuM ist es zu verdanken, dass das Andenken an den Gründer der ersten evangelischen Pfarrbruderschaft in Deutschland wach gehalten wird. Anlässlich des 75. Jahrestages der Barmer Theologischen Erklärung brachte der GuM im Mai 2009 ein Heft heraus, in welchem Dr. Sigrid Lekebusch aus Wuppertal an den außergewöhnlichen Theologen erinnert.

Georg Schulz wurde am 13. Februar 1889 im havelländischen Nauen geboren. Sein Vater war Direktor des Lyzeums in Spandau und förderte die geisteswissenschaftlichen Interessen des Einzelkindes. Er bekam eine umfassende klassische und philosophische Bildung, welche ihm später bei seinen Predigten und Vorträgen sehr dienlich war. Die pietistische Mutter wies ihm den Weg bei der Berufswahl – diese wurde zugleich zu seiner Berufung.

Umfassende Vorbildung im Elternhaus bekommen

Schon als Schüler fiel seine vielseitige Begabung auf. Sein späterer Kollege Ulrich Herzberg wurde sein erster Bewunderer. Das Theologiestudium absolvierte Georg Schulz in Tübingen, wo er sein erstes Semester allerdings mehr mit Feiern verbrachte. Seinem zwei Jahre älteren Freund diktierte er den Text für dessen Examensarbeit über Luther – obwohl er selbst das Studium noch gar nicht richtig begonnen hatte.

Die erste theologische Prüfung legte er 1913 und 1914 in Berlin ab, das Pfarrvikariat absolvierte er im schlesischen Ruppersdorf, in der Potsdamer Friedensgemeinde war er Hilfsprediger. Nach dem zweiten Examen trat Georg Schulz 1917 seine erste Pfarrstelle in Sydow an. Damals tobte der Erste Weltkrieg, nach dessen Ende mit teuren Reparationen an die Siegermächte, dem Untergang der Monarchie und späterer Inflation herrschte in Deutschland eine tiefe Krise des geistigen und politischen Lebens. Die Menschen waren ratlos, auch die Kirchenoberen suchten nach Lösungen. Es schlug die Stunde des Visionärs Georg Schulz in Sydow. Der 33-Jährige lud im Juli 1922 insgesamt 30 Kollegen zu einer Freizeit unter dem Motto „Die Idee der Kirche und die Krisis unserer Zeit“ nach Sydow ein. Geplant war laut Einladung im Pfarrerblatt und einer Zeitung „eine brüderliche Aussprache über die religiös-kirchlichen Grundprobleme der Gegenwart“. Er wollte mit den Brüdern seine Vorstellungen diskutieren, sie bestätigen, ergänzen oder aber auch berichtigen lassen.

Behandelt wurden brennende Fragen zur Situation der Kirche und der Gemeinden, nach deren Versäumnissen sowie die Notwendigkeit der Seelsorge an den Seelsorgern. Gemeinsam wurde nach Grund und Auftrag der Kirche gesucht.

Pfarrer fesselte seine Zuhörer durch Kompetenz

Während der vom 1. bis 3. August 1922 stattfindenden Freizeit fesselte der Sydower Pfarrer seine Zuhörer durch seine Kompetenz so sehr, dass sie sich nicht mehr aus den Augen verlieren wollten. Aus der Skepsis gegenüber der Institution Kirche heraus wurde die Sydower Bruderschaft als Notgemeinschaft gebildet. Bei einem zweiten Treffen schuf man einen halbinstitutionellen Rahmen: Jährlich sollten zwei Tagungen stattfinden und monatlich eine Versammlung in den regionalen Ortsringen. Die Bibel und die Schriften Luthers sollten als Voraussetzung für eine Mitgliedschaft eifrig studiert werden, wichtig war den Pfarrern auch das tägliche Losungsgebet. Immer ging es um den Dienst am Menschen, die seelsorgerische Verantwortung untereinander wurde gestärkt. Eine feste Organisationsform lehnten die Pfarrer ab.

Die Sydower nahmen bei den Rüstzeiten die Brüder freudig bei sich auf und sorgten für deren leibliches Wohl. Das traf auch auf die Familie derer von Katte zu, sie hatte bis zur Enteignung im Zuge der Bodenreform von 1946 das Patronatsrecht über die Sydower Kirche inne. Man darf nicht vergessen: Es herrschten damals Inflation und Hunger – ohne die enorme Hilfsbereitschaft der Dorfbewohner wären die Treffen nicht möglich gewesen.

Selbstredend hatte Initiator Georg Schulz den Vorsitz des leitenden Bruderrates inne, sein Amtssitz wurde Namensgeber. Die im Laufe der Jahre entstehenden Übereinkünfte der Bruderschaft gingen über lockere Strukturen hinaus. Unterschieden wurde zwischen Vollmitgliedern, jenen, welche eine Mitgliedschaft beantragt hatten, und Gästen. Letztere konnten auf Antrag eines Mitglieds an den Sitzungen teilnehmen – wobei aber um größte Zurückhaltung gebeten wurde. Denn bestimmt wurde die Gemeinschaft von der Anteilnahme an der theologischen Entwicklung und dem beruflichen Geschick, welches sich in der Bereitschaft äußerte, Rechenschaftsberichte vorm Konvent zu halten. Bei solcher Intimität störten Gäste nur.

In Ortsringen wurden Kollegen geworben

Die Ortsringe leiteten ortsansässige Pfarrer, welche regionale Kollegen für die Mitarbeit warben. Aufgenommen werden sollten laut dem Vorsitzenden nur jene, für welche die Bruderschaft „das Schicksal ihres beruflichen Lebens“ sei. Er prägte diese Gemeinschaft so sehr, dass er später mit dem Etikett „Meister der Sydower Bruderschaft“ versehen wurde. Er selbst warb viele Mitglieder, indem er auf verschiedenen Rüstzeiten in Deutschland als Redner auftrat. In Sydow wirkte Georg Schulz nur sieben Jahre, dennoch hallte die Erinnerung an ihn lange nach. Die Sydower berichteten: „Der war so klug, der brauchte überhaupt nicht zu arbeiten, der schüttelte die Predigten aus dem Ärmel – und die Predigten waren immer gut.“

Seine zweite Pfarrstelle war ab 1924 Drackenstedt in der Börde, eine Patronatskirche mit klaren Zuständigkeiten. Die Namensschilder an den Kirchenbänken waren ein Zeichen der alten Rechte. Der neue Pfarrer schraubte diese ab – er meinte, dies habe sich überlebt, zudem seien diese Bänke meist unbesetzt und andere müssten stattdessen stehen. Das traf nicht nur auf Zustimmung, der Patronatsälteste wurde danach sein Feind. In so manchen Drackenstedter Häusern hing aber noch über Jahre ein Foto von diesem außergewöhnlichen Pfarrer.

In der Wuppertaler Gemeinde Unterbarmen wurde Georg Schulz 1930 einstimmig an seine dritte Pfarrstelle gewählt. Dafür stellte ihm der Generalsuperintendent von Magdeburg ein schmeichelhaftes Zeugnis aus: „Ich zweifle nicht daran, dass er vermöge seiner hohen Begabung, seiner ernsten Innerlichkeit und seines unermüdlichen Fleißes Ihrer Gemeinde wertvolle Dienste leisten wird, wie er hier in seiner Gemeinde und weit darüber hinaus so anregend und Leben werbend gewirkt hat …“ Im Gegensatz zu den ersten Pfarrstellen gab es hier aber elf weitere Kollegen, welche den Kanzeltausch praktizierten – was den Wettbewerb förderte. Obwohl er sich auf der Kanzel häufig vertreten ließ – wenn er predigte, war nicht nur die Kirche sondern auch die Straße daneben voller Menschen.

Er schrieb und sprach poetisch

Seine Schwiegertochter Angelika Schulz berichtete über ihn: „Er schrieb und sprach in einem poetischen Stil, schrieb Gedichte, Aphorismen und einige theologische Bücher. Von seinen Vorträgen und Predigten ist fast nichts erhalten geblieben, er sprach immer frei, aus dem Augenblick heraus, im Kontakt mit seinen Zuhörern.“

Weil er visionär Entwicklungen voraussah, stand er dem aufkommenden Nationalsozialismus äußerst misstrauisch gegenüber. Dessen Anhänger waren in der Kirche die „Deutschen Christen“ (DC), sie wollten eine „Reichskirche“ – natürlich ohne Christen jüdischer Herkunft. Schulz forderte von seinen Brüdern, ihre Mitgliedschaft bei den DC niederzulegen, nannte diese „DC-Verführer“.

Nach Hitlers Machtantritt 1933 formierten sich diverse Gruppen, welche eine Neugestaltung der evangelischen Kirche verlangten. Georg Schulz predigte am 7. Juni 1933 im überfüllten Berliner Dom, ein viel beachteter Bekenntnisgottesdienst. Kurz nach der Bücherverbrennung erinnerte er: „Es gibt nicht nur eine Flamme in der Welt, etwa die deutsche in der deutschen Brust, sondern es gibt viele Flammen … in allen Völkern, Nationen und Rassen.“

Warner vor einem totalitärem Staat

Etwas später warnte er vor einem totalitären Staat, welcher die Kirche mit einbeziehe – das sei der „satanische Geist“. Der Kirchenkampf begann. Aus dem im September 1933 unter Mitwirkung von Georg Schulz gegründeten Pfarrernotbund ging 1934 die Bekennende Kirche hervor, eine Oppositionsbewegung der evangelischen Christen. Deren theologisches Fundament wurde die „Barmer Erklärung“, welche am 31. Mai 1934 von der Bekenntnissynode angenommen wurde. Deren Kernsatz: Jesus Christus allein ist das eine Wort Gottes, weshalb man keinen anderen Mächten zu gehorchen habe. Entscheidend mit erarbeitet hatte diese Erklärung Georg Schulz.

Zur unerwünschten Person wurde er Weihnachten 1934, als er mitteilte, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt. Sein Ansehen in der Bruderschaft war arg beschädigt, als Pfarrer in Wuppertal war er nicht mehr tragbar. 1935 heiratete er erneut, ein Jahr später bekam er eine Pfarrstelle in Falkenhagen. Bereits 1937 folgte die zweite Scheidung – was dazu führte, dass er auch nach dem Krieg keine Pfarrstelle mehr bekam. 1952 wurde er pensioniert, kurz vor dem Bezug seiner neuen Wohnung in Hamm starb er am 5. November 1954. Georg Schulz wurde 65 Jahre alt.

In der Bruderschaft, welche ihren Spiritus Rector verloren hatte, entstand ein Mythos um ihn. Sie bestand noch bis 2002, dann stellte sie ihre Arbeit aus Altersgründen ein.

Zeitzeugen sahen ihn zwiespältig: Er sei „durch sein Charisma gleichsam faszinierend wie abstoßend“, ein „prophetischer Adlerkopf“ sowie „ein wunderbarer, ein geistlicher und darum ein dämonischer Mensch“.

Im Jahr 2000 schließt sich der Kreis: Der Grabstein von Georg Schulz kehrt an dessen erste Wirkungsstätte zurück. Er erinnert an den Mann, welcher im kleinen Dörfchen Sydow im Geiste Jesu gepredigt, getauft, getraut und beerdigt hatte – und die Sydower Bruderschaft gegründet hatte.