Eine Silent Disco, alles lautlos, nachts in Kamern am See war ein besonderes Erlebnis.

Kamern. - Der Campingplatz in Kamern am See verwandelte sich in einen Festivalplatz, sogar über mehrere Tage. Es war eine einzigartige Veranstaltung im Landkreis Stendal für Menschen aus Nah und Fern, die Musik, Künstler und Natur zusammenbrachte. Was gehörte alles zum Genuss der Idylle am See?