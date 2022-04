Tattoos erbringen in Havelberg 1000 Euro für einen guten Zweck

Tätowierer René Kotzsch aus Havelberg hat dem Wohnheim „Julianenhof“ zu Silvester viel Freude bereitet. Von einer Aktion in seinem Studio spendete er die Einnahmen.

Havelberg - Eine wahre „Silvesterrakete“ für das DRK-Wohnheim „Julianenhof“ hat am Freitag Tätowierer René Kotzsch aus Sandau gezündet, der in der Havelberger Krugtorstraße seit März 2021 das Tattoo-Studio „Ing-Attack“ betreibt. Er überreichte Birgit Lemke, der Leiterin des Wohnheimes, eine Spende in Höhe von 1000 Euro.