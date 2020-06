Zu einem Theaterprojekt haben sich Kinder aus Wittenberge und Lanz in Havelberg getroffen.

Havelberg l Im seit längerer Zeit leer stehenden früheren Kaufhaus in der Steinstraße in Havelberg ist in der Vorwoche für ein paar Tage wieder Leben eingezogen. Denn hier wurde von jungen Mädchen Theater gespielt – Sommertheater gewissermaßen.

Jahr für Jahr nach Havelberg

„Havelberg ist uns in den Sommerferien lieb geworden“, berichtet Heike Zohm. Sie wohnt zwar auch selbst in der Domstadt, hat hier aber nicht ihren Arbeitsort, sondern ist Tag für Tag als Sozialarbeiterin im SOS-Kinderdorf Prignitz in Wittenberge tätig. Unter anderem bietet sie dabei Theaterprojekte für Kinder und Jugendliche an. „Jahr für Jahr organisiere ich solche Projekttage für Interessierte aus Wittenberge und Umgebung in Havelberg. Denn hier sind die Bedingungen einfach ideal“, findet Heike Zohm. Sie führt unter anderem das Gelände des Havelberger Wassersportvereins an, auf dem die Teilnehmer an den Theaterprojekten immer ihre Zelte aufschlagen. Und das frühere Kaufhaus in der Steinstraße, das der Insolvenzverwalter der jungen Truppe nun bereits mehrfach als „Theaterhaus“ zur Verfügung gestellt hat. Für die Probenarbeit und für die öffentliche Aufführung des ausgewählten Stückes zum Abschluss der „Theatertage“. „Und das alles kostenlos, was uns natürlich sehr entgegen kommt“, freut sich Heike Zohm.

Mädchen haben schon Errfahrung

In der Vorwoche ist sie mit acht Mädchen, alle im Alter von 12 Jahren, nach Havelberg gekommen. Sie haben gerade die Klassenstufe 6 an Grundschulen in Wittenberge und Lanz (bei Wittenberge) beendet. „Fast alle kenne ich bereits seit längerem, denn sie nehmen schon seit Jahren mit Lust und Liebe an meinen Theaterworkshops für Kinder teil. Das ist ein großer Vorteil für das Einstudieren neuer kleiner Stücke.“ Am Mittwoch, mit Beginn der Sommerferien im Land Brandenburg, wurde abends mit der Probenarbeit begonnen, am späten Sonnabendnachmittag standen bereits Generalprobe und öffentliche Aufführung im „Theaterhaus“ auf dem Plan. Da musste die kurze Zeit sehr intensiv genutzt werden – von den Mädchen und vor allem auch von Sozialarbeiterin Heike Zohm.

Bilder Josi und Emma gehörten zu den Mitwirkenden im zweiten Teil. Foto: Dieter Haase



Beifall für die Aufführung

Für das Projekt ausgewählt hatte sich diese zwei kleine Passagen aus dem „Sommernachtstraum“ von William Shakespeare, beginnend mit einer Handwerksszene. „Das ist für Zwölfjährige wirklich nicht einfach, sich auf diesen Stoff zu konzentrieren und ihn zu verinnerlichen, um letztlich genau zu wissen, was in der Szene zu sagen und zu tun ist. Aber die Mädchen haben sich viel Mühe gegeben und es am Ende wirklich gut gemacht“, lobt Heike Zohm. Womit sie insbesondere die Aufführung vor den Eltern der Mädchen am Sonnabend meint, die die Zuschauer am Ende mit reichlich Beifall belohnten.

Nächstes Projekt Mitte Juli

Nach diesem Ferien-Theaterprojekt für Grundschüler bereitet Heike Zohm bereits das nächste vor. Es wird Mitte Juli in Havelberg stattfinden und ist für Jugendliche aus Gymna­sien und Realschulen gedacht.