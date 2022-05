Theaterpädagogin aus Stendal will Kinder für Schauspiel begeistern

Kamern - Spielen und sich dabei Bewegen. Das ist das Konzept des Theaterworkshops „Aktion-Reaktion“ in Kamern. In diesem geht es darum, die Kinder mit Spaß an das Schauspielen heranzuführen. In mehreren Treffen können sich die Kinder in Spielen und Übungen so richtig austoben und lernen etwas über die Arbeit auf der Bühne.