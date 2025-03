Das Eurocamp der Partnerstädte Havelbergs findet in diesem Jahr in Saumur (Frankreich) statt. Jugendliche können sich bewerben.

Havelberg. - Zum mittlerweile 10. Mal bereiten die Partnerstädte Havelbergs das Eurocamp vor. Insgesamt 20 junge Leute aus Saumur, Verden, Warwick, Formigine und der Hansestadt können im Sommer gemeinsam an einem Projekt arbeiten, die französische Partnerstadt kennenlernen und die Freizeit verbringen.

Nur Taschengeld erforderlich

Aus Havelberg können vier Jugendliche teilnehmen. Wie die Stadtverwaltung informiert, findet das Eurocamp in Saumur von Sonnabend, 19. Juli, bis Sonnabend, 2. August, statt. Zum Beispiel Schüler, Studenten und Lehrlinge imm Alter von 16 bis 21 Jahren können teilnehmen. Das Schöne daran: Für die Teilnehmer entstehen lediglich Kosten für private Ausgaben, also fürs Taschengeld.

Im Camp steht das gemeinsame Arbeiten und Zusammenleben im Mittelpunkt. Ziel ist es, die unterschiedlichen Kulturen und Sprachen kennenzulernen und Freundschaften zu schließen.

Bau von Bienenstöcken

Das Thema lautet in diesem Jahr: „Erstellung von riesigen Bienenstöcken“. Es ist ein kollektives Projekt rund um die Umwelt und nachhaltige Entwicklung: Im Jubiläumscamp bauen die Jugendlichen fünf Bienenstöcke in den Farben der Partnerstädte aus Frankreich, Italien, England und Deutschland. Außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit sportlichen Aktivitäten, Spiel und Spaß. Ausflüge dienen der Entdeckung von Saumur, seines Kulturerbes und seiner Traditionen. Es gibt lebhafte Abende, Grillabende, internationale Treffen und außergewöhnliche Veranstaltungen wie der Start der „Tour de France Women“ 2025.

Das erste Eurocamp hatte auch in Saumur stattgefunden. Die jungen Leute halfen 2012 in der geschichtsträchtigen Stadt an der Loire beim Aufbau einer alten Mühle nahe dem Schloss mit. Nach Verden und Warwick war Havelberg Gastgeber für das vierte Eurocamp. Wer Lust auf spannende Sommerferien in Saumur hat, kann seine Bewerbung mit Lebenslauf und verbindlicher Anmeldung bis zum 4. April an die Hansestadt Havelberg richten.

Die Anmeldung ist zu richten an Hansestadt Havelberg, Allgemeine Verwaltung, Markt 1 in 39539 Hansestadt Havelberg, Telefon 039387/76535/-36, E-Mail:stadt@havelberg.de