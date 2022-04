Tischlerei Dähne aus Warnau pflanzt 25 verschiedene Bäume

Warnau - In Warnau haben viele Vereinsmitglieder, Einwohner und Mitarbeiter der Tischlerei Dähne auf dem Gelände der neuen Lagerhalle am Freitag mehrere Bäume eingepflanzt. „Das könnte ein neues Tourismus-Ziel werden, ähnlich wie bei einem Lehrpfad“, freut sich Geschäftsführer Jens Dähne. Denn auch der Havel-Radweg führt praktischerweise direkt an den Bäumen vorbei.