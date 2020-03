Wenn Stefan Gäde mit seinen Nachwuchskickern im Schullandheim zu Gast ist, dann gewinnt der SV Germania immer seine Spiele.

Klietz/Rathenow l Der Fußballnachwuchs von Optik Rathenow – konkret das Team von Trainer Stefan Gäde – kommt immer sehr gerne nach Klietz, um sich in einem Trainingslager auf die Rückrunde in der Kreisklasse vorzubereiten. „Wir sind jetzt das sechste Jahr in Folge hier. Die Bedingungen könnten kaum besser sein, sind unglaublich gut. Man verlässt das Schullandheim, geht um die Ecke und befindet sich schon auf dem Trainingsplatz. Das ist wirklich optimal. Da geht keine Minute für das Training verloren“, schwärmt der Trainer. Was auch viele andere Jugendmannschaften zu schätzen wissen, die im Schullandheim einen Trainings­aufenthalt buchen, wie der Leiter der Einrichtung, Stefan Kertz, berichtet.

15 Jungen sind dabei

15 Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren hat Stefan Gäde am 28. Februar für drei Trainingstage mit ins Schullandheim nach Klietz genommen. „Insgesamt gehören 19 Spieler zum Kader meiner B-Junioren-Mannschaft. Vier mussten jedoch aus Krankheitsgründen zu Hause bleiben.“

Auch Training unter Flutlicht

Am 29. Februar konnten die Rathenower auch das Kreis­oberliga-Punktspiel zwischen Germania Klietz und der SG Bismark/Kläden verfolgen. Die Klietzer gewannen deutlich mit 5:2. „Schon aus dem Grund sollen wir auch im nächsten Jahr wiederkommen“, witzelte der Trainer. „Denn bisher haben wir den Fußballern von Germania Klietz immer Glück gebracht, wenn wir uns im Schullandheim einquartiert hatten.“ Anschließend stand für die B-Jugend-Fußballer dann noch ein Training unter Flutlicht auf dem Programm. „Im nächsten Jahr sind wir wieder hier“, so Stefan Gäde.