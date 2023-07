Traumschüff ist mit Visionen in Havelberg nah dran an der Realität

Havelberg - Landärztin Helga ist über 70 und will in den Ruhestand gehen. Doch wer versorgt dann ihre Patienten? Mit dem Theaterstück „Hinter den Fenstern“ malt das Traumschüff ein Zukunftsszenario, wie die medizinische Versorgung künftig auf dem Land aussehen könnte. Und ist damit in Havelberg ganz nah dran an der Realität.