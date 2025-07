Nach der Generalüberholung auf der Schiffswerft Havelberg geht’s fürs Traumschüff am Mittwoch, 2. Juli, nach Strodehne. In der Hansestadt gibt es 2025 kein Gastspiel.

Traumschüff startet von Havelberg aus in die neue Saison

Das schwimmende Theater wurde in Havelberg auf der Kiebitzberg-Schiffswerft generalüberholt.

Havelberg. - Das Traumschüff geht wieder auf Reisen. Erste Station ist an diesem Wochenende (5. und 6. Juli) Strodehne. In den vergangenen Monaten wurde das Theater im Fluss auf der Kiebitzberg-Schiffswerft in Havelberg generalüberholt.

„Allein in diesem Jahr waren wir an fünf Wochenenden im Einsatz mit jeder Menge ehrenamtlicher Hilfe“, berichtet Pressesprecherin Myriam Oosterkamp. Besonders nennt sie Gino Mastracci, der sich seit dem vorigen Jahr in verantwortungsvoller Rolle ehrenamtlich um die Instandhaltung und bauliche Weiterentwicklung der „Genossin Rosi“ kümmert. „Er war im ersten Berufsleben Tischlermeister und bringt die entsprechende Expertise mit.“

Gangway in Rollstuhlbreite

Agnes Oosterkamp und Gino Mastracci bringen neue Vorhänge an die Kojen. Myriam Oosterkamp

Die größeren baulichen Maßnahmen und Erneuerungen wurden schon im vorigen Jahr auf der Werft erledigt. Ausgestattet wurde das Traumschüff etwa mit Bugstrahlruder und Echolot, Pfahlankersystem zum Kurbeln, Alu-Klappleitern für den Zugang zum Oberdeck, Gangway in Rollstuhlbreite, umlaufender Reling und diverser Theatertechnik wie zum Beispiel Scheinwerfern auf herausziehbaren Teleskopschienen, berichtet Myriam Oosterkamp.

„Da die ,Genossin Rosi’ ein individuell gebautes Schiff ist, brauchte es für all diese Dinge auch Speziallösungen, die auf der Kiebitzberg-Werft hervorragend umgesetzt wurden.“

Gebaut und getauft wurde das Traumschüff 2017 in Havelberg. Inzwischen ist die Theatergenossenschaft in Oranienburg ansässig, wo sie eine feste Spielstätte hat. Havelberg stand all die Jahre mit auf dem Tourenplan. Dieses Jahr nicht, weil die bisherige Förderung ausgelaufen ist und die neue das nicht hergibt, erklärt Myriam Oosterkamp.

Jana Grubert ist hier mit Schleifarbeiten beschäftigt. Myriam Oosterkamp

Publikum liebt Platz nahe der Ruderriege Havelberg

Im nächsten Jahr soll Havelberg wieder Spielstätte sein. „Wir haben mittlerweile ein Stammpublikum hier und die Kulisse bei der Ruderriege auf der Spülinsel ist wunderschön. Deshalb würden wir gern wieder herkommen. Für dieses Jahr laden wir alle Havelberger nach Strodehne und die anderen Spielorte ein.“

Rainer Hempel und Gino Mastracci erledigen Malerarbeiten. Myriam Oosterkamp

Mitmachtheater für Kinder

An diesem Sonnabend, 5. Juli, wird auf der Festwiese im Kleindorf das Mitmachtheater „Wenn Bäume sprechen könnten“ für Kinder aufgeführt. Ein Stück, das in Oranienburg schon sehr gut angekommen ist, berichtet die Pressesprecherin. Es ist für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren gedacht. Am Sonntag, 6. Juli, zeigt das Traumschüff ab 20 Uhr dann „Zum Wohle des Volkes“. Es geht um Menschen und Bienen und allgemeine Lebensfragen.

Auch in der neuen Saison gilt: Wer mitmachen und -fahren möchte, kann sich melden unter ehrenamt@traumschueff.de. Die 15-köpfige Stamm-Crew freut sich über das gestiegene Interesse.