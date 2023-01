Wer am Mittwoch die Straße am Nußberg in Havelberg hinauf- oder hinunterfahren wollte, wurde von einem Sperrschild aufgehalten und musste einen anderen Weg nehmen.

Havelberg - Mit dem Fällen und Beseitigen trockener Bäume im Stadtgebiet haben am gestrigen Mittwoch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes unter der Leitung von Stadtgärtner Henrik Berliner begonnen.

Zuerst mussten dabei an einem Hang des Nußberges drei alte Eichen weichen. Deren Zustand war so schlecht, dass sie bei einem nächsten Sturm möglicherweise die Verkehrssicherheit an der benachbarten Straße gefährdet hätten. Für die Zeit der Arbeiten wurde die Fahrbahn des Nußberges vollständig gesperrt. Auch an weiteren Stellen in der Domstadt macht sich das Fällen von vertrockneten Bäumen erforderlich. Als nächste Aufgabe nannte der Stadtgärtner allerdings erst einmal den Heckenschnitt. Unter anderem soll die Hecke am Caravanstellplatz am Parkplatz an der Bahnhofstraße etwas heruntergeschnitten werden, um dort die Sicht auf die Havel zu verbessern.