Neben Schönhausen wird es in Kürze auch in Klietz zu einer Straßensperrung kommen: Der Trübenweg wird zwecks Flutschadensbeseitigung gesperrt, umgeleitet wird über Platzrandstraße und Mahlitzer Weg.

Trübenweg in Klietz wird in Kürze voll gesperrt

Klietz - Ab Mitte des Monats wird in Klietz der Trübenweg gesperrt. Seine von Rissen und Löchern übersäte Fahrbahn wird auf 500 Metern Länge erneuert – es ist die letzte größere Flutschadensbeseitigung in der Seegemeinde. Saniert wird die Fahrbahn zwischen der Einfahrt zur Bundeswehrkaserne und dem Gebäude der Bundesforstverwaltung. Die Zufahrt zum Jugendklub und der Tagespflege bleibt also frei.